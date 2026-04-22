Petro "no conoce a Fito" y señala sabotaje de Ecuador en su lucha contra el narcotráfico

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Durante un consejo de ministros el martes 21 de abril, Gustavo Petro rechazó las versiones que lo vinculan con alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, extraditado a Estados Unidos. El mandatario colombiano aseguró que su gobierno fue el responsable de capturar a Fito en territorio colombiano, lo que contradice la narrativa que lo señala como supuesto aliado.

Petro cuestionó que se le acuse de haber sostenido encuentros con el narcotraficante durante su visita a Manta en mayo de 2025. “¿Entonces cómo así que es mi socio? Porque fui a Manta con permiso del Senado para asistir a la posesión de Noboa, y allí hay testigos de mi escolta y civiles”, afirmó.

El presidente denunció que estas versiones buscan “destruir su popularidad en Colombia” y favorecer a la extrema derecha en las próximas elecciones. Según Petro, la narrativa se origina en Miami y es replicada por el gobierno ecuatoriano.

En cuanto a sus avances contra el narcotráfico, el presidente colombiano señaló un supuesto sabotaje por parte de Ecuador en las negociaciones "Grupos de narcos de los mismos grupos con que negociamos, pero en Ecuador, ya han sido charlados por extraños ajenos a ese grupo para que dividan lo que hicimos nosotros y lo acaben... Otro sabotaje".

La investigación abierta en Ecuador

El 18 de abril, Daniel Noboa confirmó que las autoridades ecuatorianas iniciaron una investigación para esclarecer las actividades de Petro durante su estancia en Manta. Las sospechas surgieron tras versiones que sugerían un posible encuentro con alias Fito.

La controversia creció tras especulaciones sobre una supuesta cita entre Petro y el líder de Los Choneros. Aunque la Casa de Nariño y la Cancillería colombiana negaron rotundamente cualquier vínculo, la inquietud persiste en el debate político regional.

Noboa declaró a la revista Semana que algunos miembros de la Revolución Ciudadana, movimiento político con el que Petro habría tenido reuniones, tendrían nexos con Fito. Sin embargo, reconoció que no existe prueba directa de un encuentro cara a cara. Por su parte, el abogado de Fito, Alexei Schacht, negó cualquier contacto entre su defendido y el presidente colombiano.

Tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadas

Petro acusó al gobierno ecuatoriano de mantener una “enemistad contra Colombia” y de utilizar medidas como los aranceles para golpear la economía colombiana. “A mí no me allanan una finca y encuentran coca como al presidente de Ecuador o en barcos de banano”, dijo, en referencia a escándalos recientes en el país vecino.

El mandatario colombiano defendió los avances de su administración en la reducción de cultivos ilícitos, destacando que la frontera con Ecuador es la zona donde más se han reducido las hectáreas de coca. Además, negó que la violencia en Ecuador provenga de Colombia, señalando que gran parte de la cocaína que circula en ese país proviene del Perú.

De cara a las elecciones en Colombia

La polémica se produce en un momento clave para Colombia, con elecciones presidenciales en el horizonte. Petro sostiene que la narrativa impulsada desde Ecuador busca influir en el electorado colombiano y favorecer a sectores de derecha.

Por su parte, Noboa ha intentado marcar distancia, asegurando que respetará la decisión de los colombianos y trabajará con quien resulte electo. Sin embargo, sus declaraciones sobre la visita de Petro a Manta y las supuestas conexiones con grupos criminales han profundizado las tensiones diplomáticas.