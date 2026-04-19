Ministra Zaida Rovira estuvo en la inauguración de la nueva sede de ADN en Samborondón

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inauguran nueva sede de ADN en Samborondón con la ministra Zaida Rovira para expandir el partido en Guayas.

Ministra Rovira proyecta capacitación ciudadana y estrategia electoral de ADN para los comicios de noviembre 2026.

Asambleístas y autoridades buscan consolidar el proyecto de Daniel Noboa y presentar planes para gobiernos locales.

La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, lideró la apertura de una nueva central del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en Samborondón. En su calidad de directora provincial, Rovira anunció una estrategia de expansión en Guayas enfocada en la formación ciudadana y la preparación para las elecciones seccionales de 2026, buscando consolidar el respaldo al proyecto político del presidente Daniel Noboa.

La estrategia de expansión de ADN en Guayas y Samborondón

Durante el evento oficial, se confirmó que las nuevas "casas" de la organización no solo serán sedes políticas, sino centros de capacitación y formación ciudadana. Rovira enfatizó que su participación se dio estrictamente como directora provincial del movimiento y no en funciones ministeriales, marcando una distancia entre la gestión de Estado y el proselitismo partidista.

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El objetivo central es fortalecer la estructura territorial en la provincia más poblada del país. Según la funcionaria, la meta es dar continuidad a la administración actual bajo la visión de Daniel Noboa, preparándose para los "momentos especiales" que representarán los comicios de noviembre de 2026.

Daniel Noboa es el líder del movimiento ADN.Cortesía

Objetivos del oficialismo para las elecciones 2026

Por su parte, el legislador Juan José Reyes señaló que la prioridad es la consolidación nacional y la protección de la identidad del partido. Entre los puntos clave mencionados destacan:

Consolidación territorial: Presencia activa en todo el territorio nacional.

Presencia activa en todo el territorio nacional. Depuración interna : Desarticular a quienes utilicen el nombre de ADN de forma indebida.

: Desarticular a quienes utilicen el nombre de ADN de forma indebida. Plan para Gobiernos Locales : Presentación de un plan de gobierno para los GAD , alineado con la visión presidencial.

: Presentación de un plan de gobierno para los , alineado con la visión presidencial. Formación política: Espacios de debate sobre la realidad nacional.

La inauguración contó con la presencia de figuras clave como el gobernador del Guayas, José Ignacio Arévalo Santana, y los asambleístas Andrés Guschmer y Alex Morán, quienes respaldaron la necesidad de estructuras sólidas en cantones estratégicos como Samborondón.