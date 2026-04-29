Jaime Bernabé: el patrimonio millonario del nuevo ministro de Salud de Daniel Noboa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé asume el Ministerio de Salud en 2026 con un patrimonio superior a 1,4 millones de dólares.

El ministro registra acciones en cinco empresas y traspasó participaciones horas antes de su posesión.

Bernabé es el séptimo ministro de Salud de Noboa; priorizará fármacos y operatividad hospitalaria.

El flamante ministro de Salud Pública, Jaime Bernabé Erazo, asume el liderazgo de la red sanitaria estatal reportando un patrimonio superior al millón de dólares y manteniendo vínculos societarios activos en el sector médico. Según sus declaraciones juramentadas, su riqueza se concentra principalmente en bienes inmuebles de alta plusvalía, mientras asume el reto de ser el séptimo funcionario en ocupar esta cartera durante la actual administración.

Un patrimonio de 1,4 millones de dólares en la Contraloría

La trayectoria de Jaime Bernabé Erazo en el sector público incluye roles técnicos en hospitales como el Abel Gilbert Pontón y el Teodoro Maldonado Carbo. Sin embargo, sus registros patrimoniales ante la Contraloría General del Estado son recientes:

Ingreso a la dirección general del IESS (2024) : Reportó un patrimonio global de 1.823.188,80 dólares.

: Reportó un patrimonio global de Ingreso al Ministerio de Salud (2026): Declaró una fortuna neta de 1.425.846,86 dólares.

En su última actualización (2026), el ministro destaca una residencia valorada en 1,2 millones de dólares, además de otras dos viviendas (valoradas en más de 90 mi dólares en conjunto) y oficinas que consolidan su músculo financiero.

La vicepresidenta María José Pinto (c) estuvo a cargo del Ministerio de Salud desde finales de 2025.ARCHIVO/VICEPRESIDENCIA DE ECUADOR

Acciones y vínculos con empresas de servicios médicos

Además de sus activos inmobiliarios, Bernabé Erazo reportó 40.916 dólares en acciones y participaciones empresariales. Según la Superintendencia de Compañías, el funcionario figura como accionista en empresas activas como:

Empresalud S.A.: Dedicada a la prestación de servicios médicos.

Dedicada a la prestación de servicios médicos. Interserad S.A.: Enfocada en la administración de bienes inmuebles.

Horas antes de su oficialización como ministro, el funcionario realizó el endoso de acciones en otras compañías a un tercero, buscando desvincularse formalmente de estas firmas.

Los desafíos en la red pública de salud

Bernabé llega a una cartera que ha visto pasar a siete ministros bajo el gobierno de Daniel Noboa. En sus primeras declaraciones, enfatizó que su gestión priorizará el abastecimiento de medicamentos y la optimización operativa de los hospitales para garantizar una atención digna.