Ley para incluir educación financiera en sistema educativo no llegó a votación: esto ocurrió

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La propuesta busca incorporar educación financiera en el sistema educativo, pero enfrenta críticas por duplicidad normativa y falta de recursos.

La Asamblea suspendió la votación de la Ley de Educación Financiera y devolvió el proyecto a comisión tras varias observaciones.

La Ley de Educación Financiera regresó a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Este 7 de abril de 2026, el proyecto, que enfrentó el segundo debate, no llegó a votación tras varias observaciones durante la sesión del Pleno.

La normativa plantea que el Ministerio de Educación y la entidad que ejerza la rectoría de la política pública de educación superior elaboren y actualicen la estrategia de educación financiera para el sistema educativo a escala nacional.

Para ello, se prevé la colaboración del ente rector de la Política y Regulación Financiera y Monetaria. Además, se coordinará la elaboración de contenidos de educación financiera entre las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y otras entidades del Sistema Financiero Nacional.

Voces en contra de la propuesta

Las críticas a la normativa surgieron desde asambleístas del correísmo y también de independientes. Por ejemplo, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana María Raffo, sostuvo que no era necesaria una nueva ley, sino que se debía aplicar la normativa secundaria ya vigente sobre educación financiera.

En esa línea, Raffo sugirió que el documento regrese a la Comisión de Educación y que se plantee su archivo.

El también correísta Comps Córdova calificó la iniciativa como preocupante y señaló que se intenta educar al ciudadano sobre el sobreendeudamiento sin antes frenar el abuso del sistema financiero y las altas tasas de interés.

La legisladora exPachakutik Cecilia Baltazar es la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional l.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Asimismo, la independiente Elizabeth Orellana, aunque respaldó la propuesta, advirtió que el mayor riesgo es que la ley se convierta únicamente en una carga burocrática adicional para el Ministerio de Educación. Cuestionó que existan los recursos necesarios para su aplicación real en comunidades rurales e indígenas.

¿Qué pasará ahora?

Tras el debate en el Pleno, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar (exPachakutik), pidió que, con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspenda el punto del orden del día para que el documento regrese a la mesa que preside.

Con esto se abre un plazo de ocho días para que la comisión incorpore los cambios sugeridos. Luego de ese periodo, la normativa volvería al Pleno para su votación definitiva. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la iniciativa.