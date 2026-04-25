La Conaie no solo se desmarcó de la revocatoria a Noboa; tampoco prestará su sede: Esto se sabe

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La conformación de una plataforma única para impulsar la revocatoria del mandato del binomio presidencial Daniel Noboa / María José Pinto ahora se desarrollará en la Fenocín. La Conaie no solo se desmarcó de la iniciativa, sino que revocó el permiso para el uso de su sede en Quito.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Marlon Vargas es el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).Archivo Expreso

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

NO TE PIERDAS | Conaie sobre precios de combustibles: "Ecuador no puede aceptar que costo de vivir aumente"

Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco.

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.