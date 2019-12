La ATM sin planificación ni control en el tránsito

Por varios reportajes de Expreso nos enteramos de constantes reclamos de los moradores de diferentes sectores que han denunciado muchos accidentes ocurridos en esos sitios, mas sus quejas han caído en saco roto. Se clama por un efectivo control y por la instalación de semáforos que suplan la ausencia de uniformados. No se ha hecho nada por atender esos reclamos y arbitrar medidas oportunas que eviten accidentes mayores. Los moradores de la intersección de la 29 con Maracaibo esperan por la instalación de un semáforo, siendo tan evidente la peligrosidad de estas calles, como la de la 34 con la Goyena. Asimismo, los moradores de Mucho Lote 2 reclaman por la señalización de pasos peatonales o cebras pues no tienen cómo cruzar las calles con seguridad. En Mapasingue Oeste (sector “de las 5 esquinas”) existe una escuela cuyos niños merecen mayor atención; se ha reclamado frecuentemente porque no existe señalización adecuada, ni semáforo ni presencia permanente de agentes de tránsito, y se parquean muchas plataformas que complican más el tráfico. Solo un agente se presenta de vez en cuando de 7:00 a 07:30 am y luego desaparece. Por la calle José Ma. Egas fluye el tráfico que viene de Samborondón por el puente de reciente inauguración; se ha desplegado un operativo que debió ser procedimiento permanente y planificado desde meses atrás allí mismo, en la intersección con la Av. Guillermo Pareja, de alta peligrosidad vehicular y gran presencia de peatones. La ATM no controla, no planifica ni mejora el tránsito vehicular, ni el transporte urbano de pasajeros, que es un desastre permanente por la salvaje actitud de los choferes, sin evaluación ni capacitación alguna. ¿Hasta cuándo?

Ing. Jorge Adum Bravo