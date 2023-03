Rutas alternas para la vía a la costa

El tráfico que soporta a diario la vía a la costa satura esta arteria dando lugar a embotellamientos cada vez más frecuentes. La falta de rutas alternas hace que el tránsito se obstruya a la altura del acceso a la Perimetral, donde los vehículos pueden quedar detenidos por más de una hora cuando suceden accidentes, lo que a su vez impide el ágil desplazamiento de ambulancias o carros de bomberos en casos de emergencia. La gran cantidad de urbanizaciones y centros comerciales ubicados en ambos costados de la ruta genera un flujo permanente de automotores que se incrementa durante la temporada playera con los turistas que viajan a los balnearios de la Península. Esto convierte la salida hacia la playa en un trayecto muy lento debido al atascamiento que se produce en el peaje.

El nuevo alcalde debe tener entre sus prioridades la atención de este sector, que es uno de los polos de desarrollo de Guayaquil. Es necesario frenar la emisión de permisos para nuevos proyectos habitacionales si no se contempla previamente la construcción de vías alternas, retornos, pasos a desnivel y distribuidores de tráfico que solucionen el grave problema de circulación. Asimismo, planificar un nuevo aeropuerto en cualquier zona de la vía a la costa sería un absurdo mientras no se cuente con vías de acceso idóneas. Hay que pensar primero en los ciudadanos y no en intereses particulares.