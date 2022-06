Jugando con la vida por dinero

La experiencia es remota y, con el paso del tiempo, se sigue probando la validez del repetido aserto, casi lugar común: las crisis hacen surgir lo mejor y lo peor de los seres humanos. La pandemia de la COVID-19 lo evidenció hasta sus límites más oscuros. Sin metáforas: se jugó con la vida por el desmesurado afán de enriquecimiento vertiginoso. No se titubeó en incrementar los precios de los medicamentos a los que se atribuyó poder sanador y robárselos a la institución a la que se los acababa de vender: negocio redondo. Por supuesto, también se jugó con la muerte. Desvalijaron a los cadáveres de los hospitalizados y luego les dieron como mortaja una funda con impúdico sobreprecio. Lo lamentable es que cuando la crisis parece estar bajo control continúan los escándalos vinculados al vergonzoso tráfico de medicamentos. A más de con sobreprecio, se los continúa adquiriendo a punto de expirar, se los compra en cantidades exorbitantes, aunque su uso no justifica la desmesura de las adquisiciones o se las hace a precios sorprendentemente bajos, porque no son sino polvos inertes, que luego no hacen descender la presión arterial o controlar la infección, porque carecen de principios activos.

¿Hasta cuándo? Las autoridades del sector salud están en deuda con el pueblo ecuatoriano.