Feriado desfinanciado

La decisión gubernamental de aumentar un día más al feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca no abona al aplacamiento de las necesidades económicas del país, que necesita generar riqueza e impulsar una recuperación urgente.

La decisión de muchas familias de no salir de sus ciudades de residencia porque el dinero no alcanza para viajes, no contribuirá a llenar las altas expectativas del sector turístico ante los cinco días de descanso que hoy se inician. Idas y retornos en el mismo día, o solo estadías por una o dos noches como máximo, probablemente serán la tónica, lo cual no resultará suficiente para hacer reflotar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que viene arrastrando pérdidas desde marzo de 2020. La opción más barata (y segura) para la mayoría de la población, muy probablemente será la de quedarse en casa mirando películas.

Aunque el Gobierno ha anunciado una leve recuperación del empleo pleno y las cifras de contagios de COVID-19 se mantienen bajas, la crisis persiste.

Tanto el sector turístico como las autoridades del ramo deben analizar las cifras que arroje este feriado y teniendo en cuenta los cambios de hábitos de la población ante la escasez de recursos, tomar decisiones para las festividades más próximas.