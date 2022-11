Ser ejemplo para poder exigir

De acuerdo al viejo adagio, el ejemplo empieza por casa. Siendo el incremento de la recaudación tributaria una de las principales metas de eficiencia que se ha impuesto el actual gobierno para este y para el siguiente año, el Ejecutivo debería comenzar por demostrar que sus funcionarios son modelo de cumplimiento de esta práctica que se busca masificar. Resulta vergonzoso conocer que en el país no todas las autoridades cumplen con esta obligación legal que es también un deber moral. Así lo ha dejado en evidencia este Diario en varias ocasiones, cuando ha tenido que informar sobre la falta de pago o de los irrisorios aportes que autoridades recién electas hacen al fisco, y que no corresponden a sus reales ingresos o rentas, ni son coherentes con su estilo de vida.

Es necesario insistir en que la ley no debe aplicarse con dedicatorias, pero tampoco a medias. Y la catarsis de enmienda no solo debe venir de funcionarios de elección popular (como presidentes, alcaldes, prefectos, concejales), sino de aquellos que han sido designados por sus superiores (como ministros, gobernadores, subsecretarios, etc.). La tarea debe arrancar desde antes de la designación: la cultura tributaria debe ser un requisito clave para la elegibilidad.