Los últimos hechos de violencia han hecho que nuestra mirada y atención se centren en el problema de inseguridad que vivimos. Por lo grave de la situación, es claro que el mayor esfuerzo debe dirigirse a hallar una salida al conflicto armado interno, pero no por eso las autoridades deben dejar a un lado o represados otros temas apremiantes. Los problemas que tiene el Ecuador deben ser analizados y resueltos de forma integral.

No nos volvamos monotemáticos, lo cual aplica también a la hora de buscar soluciones a la inseguridad. El reforzamiento y el patrullaje en las calles con más policías y militares no es lo único. Se requiere de mayor inteligencia estratégica para desarmar las estructuras delictivas infiltradas aún en la Función Judicial, con aliados que permiten la fuga de información y la liberación de presos; así como desbaratar la estructura que utilizan los vacunadores, para acabar con las extorsiones. Ya en otras áreas, hay otras urgencias que se deben empezar a resolver con la misma celeridad. Por un lado está la situación fiscal, con salidas como la focalización de subsidios y el combate a la evasión tributaria, que aún no se revisan. O los miles de pendientes que tiene el servicio de salud. Uno de ellos, el IESS, que requiere de propuestas de estabilidad que no afecten más a los afiliados, víctimas de la ineficiencia y el mal manejo de recursos por parte de gobiernos y directorios anteriores.