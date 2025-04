Editorial: ¿Cambio de posturas o engaño?

Los pactos son viables y sostenibles cuando lo acordado no implica la traición a principios o la contraposición a objetivos de las partes involucradas. Ni las circunstancias que se atraviesen ni las metas planteadas pueden forzar una alianza, pues en la medida en que estas se opongan más o menos a la esencia de cualquiera de las dos facciones, el trato terminará de mala manera. El pacto entre la RC y y el líder de Pachakutik parece un acomodo momentáneo y forzado por los tiempos electorales, con exigencias por parte de la cabeza del brazo político de la Conaie que van en contra de propuestas de campaña de la RC, pues el correísmo plantea convocar a una nueva constituyente y alinearse hacia una “minería sostenible”. El no contar, por ejemplo, con recursos provenientes de la minería o o del petróleo, que son los mayores generadores de ingresos, junto a otras medidas como la disminución del IVA, en un Estado deficitario y sobreendeudado, anula las posibilidades de financiación de obra pública, una de las principales ofertas de campaña de la RC, lo que llevaría al uso de las reservas internacionales y a entrar gradualmente en un proceso de desdolarización. Este pacto, de hacerse realidad, solo podría conducir a la radicalización del país en muchos aspectos. De no ser así, sería solo un engaño, con el único de fin de obtener el apoyo de Pachakutik para ganar la presidencia.