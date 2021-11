¿Drogadicción a los seis años?

Los signos de interrogación acompañando al título del presente editorial no encierran duda, evidencia, estupefacción. Se sabía, desde hace mucho tiempo, que no toda la droga (cocaína) que circula por el territorio nacional sale a terceros países. Había certeza de que la parte que se quedaba en el Ecuador alimentaba un creciente consumo interno, radicado en personas de más de 21 años, en correspondencia con lo que señalan las estadísticas mundiales. Sabido es que en las mismas los consumos de sustancias adictivas en menores edades, de 16 a 5 años, lo son de tabaco y alcohol. Que en nuestro país se esté consumiendo el genérico: drogas, a partir de los seis años de edad no es ninguna novedad a condición de conocer el tipo de droga de la que se trate. En cualquier caso, trátese de alcohol y tabaco, tampoco es motivo para consuelo. Cuando esos niños lleguen a ser adolescentes, si es que lo logran, estarán fuertemente deteriorados en sus pulmones, corazón y cerebro y si no se actúa para rescatarlos van a ser parte de una enorme carga social que alimentará el tejido delincuencial a partir de su ingreso en un ciclo perverso: alcohol, marihuana, cocaína.

Cabe entonces recibir como una grave alerta la información que acaba de hacer pública el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.