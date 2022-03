El control descontrolado

Dice la Constitución que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político… y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de los ministros o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado… y de los miembros del… Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si en Ecuador se cumpliera lo que determina su Carta Magna, hace tiempo que deberían estar sometidos a juicio político los miembros del CPCCS. No han cumplido con las designaciones que son su obligación, tal cual la Asamblea Legislativa no ha cumplido con el trámite que respecto a la desaparición del CPCCS, con el número de firmas requeridas, le presentó un grupo de ciudadanos. Así, en un país que sufre una notable epidemia de corrupción, nos mantenemos con una Asamblea que no fiscaliza, autoridades de control interinas y sospechosas de vínculos con otras que ejercieron dichas funciones y ahora están sometidas a procesos judiciales por sospecha de desvanecimiento de glosas previo pago de fuertes sumas, y un CPCCS donde cuatro personas vinculadas a intereses partidistas claramente identificables, determinan quiénes serán las autoridades de control.

¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando que le tomen el pelo? ¿Hasta cuándo?