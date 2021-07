Aranceles = 0

La industria ecuatoriana se ha visto afectada durante largo tiempo por altos aranceles a las importaciones, los cuales tuvieron más bien una finalidad recaudatoria, antes que una efectiva protección a la producción nacional. Insumos y materias primas que no se producen en el país y que son parte del proceso de fabricación, se adquirieron a precios cada vez más elevados, incidiendo negativamente en la competitividad, en el acceso a mercados internacionales y por ende generando el encarecimiento del costo de vida de la población.

El Gobierno ha tomado la decisión de reducir, y en algunos casos eliminar, aranceles a 667 partidas. Esta medida beneficiará a la agricultura, industria, tecnología, plásticos, manufacturas y automotores, favoreciendo la reactivan económica. Con esta reducción de aranceles Ecuador gana en competitividad, pues los costos de materias primas y bienes de capital se abaratan, afectando los costos de producción, que disminuirán. En el mundo globalizado de hoy no solo competimos con los países de la región, sino con todos los Estados del mundo. El Ecuador tiene la necesidad de exportar no únicamente materias primas, debe tecnificarse para empezar a exportar productos terminados y con valor agregado diferencial. Una necesidad que no puede esperar más.