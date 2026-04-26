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Cuando estudié Ciencia Política leí a Dahl, a Huntington, a Pachano, a Freidenberg. Aprendí sobre democracia, partidos, instituciones. Todo muy útil. Pero hay libros que explican el poder y la disputa a su alrededor que no están en ningún programa de politología, y como esta semana fue el día del libro, va una pequeña lista.

1984: el manual del autoritarismo moderno

Empiezo con 1984 de Orwell. Una advertencia clara sobre el autoritarismo moderno, aunque algunos gobernantes parecen haberlo leído como manual. La vigilancia permanente, la reescritura de la historia, el lenguaje como herramienta de control, la posverdad. Escrito en 1949, nunca ha sido más actual.

Fahrenheit 451: cuando pensar se vuelve peligroso

De Orwell paso a Bradbury, porque Fahrenheit 451 completa el cuadro. 451 grados es la temperatura a la que arde el papel, y ese dato titula la novela. Un Estado que quema libros no necesita campos de concentración. Le basta con ciudadanos que dejen de leer, y por tanto, de pensar. Más sutil, más eficiente, igual de aterrador.

El señor de las moscas: el colapso sin reglas

Pero la barbarie no siempre viene del Estado. El señor de las moscas de Golding nos dice que basta con quitarle las instituciones a un grupo humano y esperar. Lo que emerge no es la libertad sino la lógica del más fuerte, disfrazada de orden y justificada en su mantenimiento.

Ensayo sobre la ceguera: la fragilidad de la civilización

En esa línea, Ensayo sobre la ceguera de Saramago es quizás la más política de todas sin mencionar la política en ninguna página. Una ceguera repentina y contagiosa se extiende por una ciudad y el Estado reacciona encerrando a los afectados y abandonándolos a su suerte. Adentro se impone la fuerza. La civilización, nos dice Saramago, es un barniz que se pierde con facilidad.

El proceso: la justicia sin rostro

Cierro con El proceso de Kafka, que describe un sistema que condena sin explicar el cargo, juzga sin mostrar la evidencia y destruye vidas sin asumir responsabilidad. Cualquier parecido con la justicia ecuatoriana no es coincidencia.

De pasada, pero no por eso menos importantes, El cuento de la criada, El otoño del patriarca o La fiesta del chivo. Para entender la política un título en Ciencia Política ayuda, pero estas novelas también. Y quizás hoy es un buen día para empezar con alguna.