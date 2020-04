Eliminar la dolarizaicón

Andrés Albuja, Carlos Julio Emanuel, Marcelo Dotti, Marco Flores, Francisco Huerta, Omar Maluk, Alberto Molina, Xavier Navarrete, Leonardo Laso, Alfonso Pérez, Eduardo Valencia, Fernando Villavicencio y Gonzalo Zurita en Manifiesto Público, dicen que “cuando las familias y empresas luchan por vencer su más grande tragedia sanitaria y económica” el ministro Richard Martínez, con asesoría de Abelardo Pachano y Augusto de la Torre, impone sacrificios económicos adicionales que destruirán empleo, pobreza y miseria”: “Es inaceptable, en emergencia, incrementar impuestos regresivos (IVA), con creciente desempleo y pobreza existentes”. Las realidades sociales y económicas no pueden desconocerse. Ni ignorarse la contracción en exportaciones, empleo, consumo y producción, con riesgos en la estabilidad de empresas y familias. Colas de humildes en bancos para sacar escasos ahorros y sobrevivir. Y cientos de miles sin ingresos.

Ecuador vive una tragedia para sostener el pago de la nómina, el empleo y la producción. Ante el clamor ciudadano de atender la vida antes que las deudas sugieren diferimiento de pagos. ¿Y los cuantiosos intereses que Martínez cancela a acreedores privados? Es imperativo moral que Ecuador destine sus recursos a proteger la vida y salud de sus ciudadanos.

Pachano y De la Torre dicen que uno de los problemas es no poder devaluar. Desde hace 20 años el país carece de moneda propia. Aconsejan un “tipo de cambio múltiple” en comercio exterior para liquidar la dolarización como ocurrió con la convertibilidad en Argentina. Panamá y El Salvador son economías dolarizadas que no lamentan serlo. A Venezuela no le ha ido bien devaluando su moneda.

Pachano, de la Torre y Martínez son responsables de eliminar la inversión pública, del estancamiento económico, destrucción del empleo, profundización de pobreza y miseria, antes que la crisis sanitaria y económica agrave su política de “Consolidación Fiscal”. Pachano propuso que la Asamblea libere al Gobierno para eliminar la dolarización.