Entre los pocos aciertos del gobierno de Guillermo Lasso está el proceso de conversión de deuda externa para la Protección y Conservación de las Reservas Marítimas de las Islas Galápagos, que ha sido catalogada por especialistas internacionales como el más importante canje de deuda por protección a la naturaleza en el mundo.

Esta inusual operación realizada entre privados en el mes de mayo, cambia el esquema tradicional por el que un país donante condona una deuda o una parte a cambio de que el país beneficiado realice acciones y programas de prevención y protección de la naturaleza.

El banco suizo para la conversión de la deuda compró obligaciones de Ecuador por US$ 1.628 millones, a tan solo US$ 656 millones, lo que produce un beneficio para nuestro país de US$ 1.126 millones en la reducción de la deuda externa, y genera recursos por US$ 323 millones, que se entregan en partes de manera anual para la conservación de las reservas marinas de las islas Galápagos.

Dentro del esquema, Credit Suisse adquirió en el mercado secundario bonos del Ecuador de vencimiento en 2030, 2035 y 2040, con precio de descuento entre 53,20 y 35,50 por dólar, lo que genera otro beneficio para nuestro país.

Para el manejo y control de los recursos asignados y que no sean mal utilizados con fines políticos, se constituyó en Estados Unidos la entidad privada sin fines de lucro Galápagos Life Fund, administrada por un directorio de 11 miembros, de los cuales cinco serían representantes del gobierno ecuatoriano, cuatro representantes no gubernamentales del Ecuador, entre los que deberá constar uno de una institución académica, y los representantes de la Ocean Finance Company y de Ledunfly Philanthropy. Este directorio nombrará un director y podrá resolver abrir una oficina en Ecuador. De 11 miembros nueve son ecuatorianos.

Como vemos, este canje de deuda es totalmente lícito y beneficioso para nuestro país. No existe cesión de soberanía, peor venta de Galápagos, como algunos malanochados activistas sandías sostienen. Felicitaciones al canciller Gustavo Manrique por este logro.