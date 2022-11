¡A quitarles la exclusiva!

El más grave problema que tiene este país es que los fiscales hacen lo que les da la gana y no acusan a los delincuentes. Por eso los ladrones nos atracan y quedan en la impunidad.

Hechos, no palabras: ni Galo Chiriboga, ni Carlos Baca, ni Paúl Pérez, ni Ruth Palacios, ni ahora Diana Salazar, presentaron la acción penal por los delitos que Carlos Pareja denunció -nuevamente- en su reciente comparecencia a la Asamblea y que han motivado el inicio de un proceso en la justicia norteamericana. Pareja demostró con documentos que la Fiscalía conoció el atraco de casi 5 mil millones de dólares en preventas petroleras el 2017. El delito no solo consistió en perjudicar al Estado con un valor inferior al precio del mercado en 1.325 millones de barriles (o sea, 5.300 millones de dólares); sino en utilizarlos para pagar casi 19 mil millones de dólares de deuda china. Recordemos que la usuraria tasa promedio de los créditos chinos al prófugo belga fue del 7,26 %, cuando a Evo le prestaban al 2 %. Este es el más grande atraco en la historia del Ecuador, cometido por una banda de delincuentes que sigue en la impunidad. ¿Por qué? Porque cinco fiscales… ¡cinco!, no los acusaron, lo cual sucede porque en el año 2000 se le dio la exclusividad de acusar a la Fiscalía y solo esta puede hacerlo. Ya no los ciudadanos, como era antes de la “genial” reforma procesal penal, que puede ser maravillosa para países de gente honesta, pero no para uno como este, en que la decencia fue sepultada por una farsa de revolución.

Entonces, si la Fiscalía no acusa, hay que devolverle al pueblo el poder de hacerlo. ¿Cómo? Quitándole la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, reemplazando el actual sistema “acusatorio” (¡es una burla que se llame así!) y volviendo al sistema inquisitivo anterior.

Por eso la pregunta de la consulta que pide más autonomía para la Fiscalía está mal. ¿Más autonomía… para no acusar? ¡Por Dios! Lo que hay que preguntarnos es si queremos volver al sistema anterior, antes de que los políticos le robaran el ejercicio de la acción penal al pueblo del Ecuador. Corrijan por favor.