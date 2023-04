La sentencia del caso Sobornos define una de las peores páginas de nuestra historia: el uso del sistema judicial para mentirle al pueblo. Si bien el Tribunal determinó que Correa conocía de los aportes indebidos de campaña a Alianza PAIS (AP), el movimiento no fue condenado. ¿Qué burla es esta?

Primero está la mentira del nombre: el ‘soborno’ ya no existe en el COIP. Si existiera, consistiría en la aceptación de los aportes ilícitos propuestos por los empresarios condenados. Pero no fue así. Era al revés: AP exigía billete para darles contratos. Y eso se llama concusión, no soborno. Primera mentira al suelo. ¿La Fiscalía no conoce la diferencia entre concusión y soborno/cohecho? Cuando los nuevos jueces correístas ‘revisen’ la sentencia, utilizarán esto como argumento para tirarla abajo. Solo hay que leer el art. 281 del COIP para ver la diferencia.

La verdad es que el cambio de nombre fue para desvincular el fallo de la ‘Receta de Arroz Verde 502’ (investigación de Mil Hojas) que reveló el mail de G. Pereira (encargado de Odebrecht en Ecuador) a Pamela Martínez. Este devela aportes ilícitos a Alianza PAIS por 11,6 millones de dólares. Casi nada.

Pese a que AP es el beneficiario de los aportes ilícitos de campaña, el movimiento fue milagrosamente salvado por esta mentira de Estado, que (sin razón) los exculpó como sujetos activos de la concusión entre ellos y Odebrecht, Sinohydro y Telconet. Entre otras.

Claro, había que dejarlos vivos para que participen en elecciones. Así llegaban y desde ahí hacían lo que están haciendo, como poner a uno de la ‘corte cervecera’ a calificar a los 182 postulantes para el CNE. Nada menos.

AP debió ser condenada. Así, aun cambiando su nombre, no podría participar en elecciones porque la ley es muy clara: “las personas jurídicas… son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados”, COIP, Art. 49.

Esta era la sentencia para descorreizar el Ecuador. Y la usaron para engañarnos.

La ruta para el 2025 está trazada. El Foro de Sao Paulo la escribió antes de que el prófugo fugara. Lástima que no harán nada para impedirlo.