Vaya… Cayó un pez gordo. Y no me refiero al sobrepeso, sino a su anterior jerarquía. Pero… ¿realmente “cayó” o solo nos lo hicieron creer? Es que… la concusión tiene una pena de 3 a 5 años. Si hay atenuantes se reduce 1/3 la pena mínima, es decir 1 año menos. Tenía que estar 2 presa. ¿De dónde se inventó solo 1 año el juez? Y no hay atenuantes, sino el agravante de la amenaza. Su pena era de 5 a 7 años (art. 281 COIP). ¿Y el juez -violando la ley- le pone un año, como si solo se hubiera robado una gallina? No sé cómo expresar el grado de indignación que muchos tenemos.

No puedo negar mi simpatía por el presidente Moreno desde que se enfrentó al ‘Asmodeus’ belga. Pero están pasando cosas muy raras. Alguien nos hace creer que los peces caen, pero solo resbalan. Los hermanos caradura “cayeron”. Luego, grillete pa fuera y ‘ciao, ciao bambino’. La prefecta, la Gaby, su papi, el Vergelio, etc.; primero el ‘show’ y luego… los dejaron ir.

Pero esto no es lo peor. No hay nadie más miserable que quien es capaz de robarse los fondos de los damnificados del terremoto. Ni más perverso que quien le entrega el territorio nacional a la narcoguerrilla para que trafique. Ni más degenerado que quien encubre más de 4 mil casos de denuncias por agresiones sexuales a nuestros niños, como hicieron en el gobierno anterior, sin contar los casi 5 mil millones del saqueo por las dos “refinerías”. Pero… ¡no pasó nada! No ha pasado en 3 años. Ni se ha movido un dedo para traer de vuelta los 70 mil millones atracados al país.

Cuando “tuiteo” me contestan “es que Lenín es Correa”. Me resisto a creerlo. Pero como Luis A. de Bonald dijo: “Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle”, es mi deber -con todo respeto- decirle presidente, que muchos piensan que la mano del prófugo belga está detrás de todo. La separación de poderes no puede seguir siendo la excusa para no intervenir en toda esta inmundicia. Usted es el único que tiene el poder de “hacer cumplir la Constitución y la ley” (art. 147.1 CRE). Háganos ver que es así.