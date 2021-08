Caídos del petate

Líderes indígenas y sindicales no descartan reedición del octubre negro. Lo insólito de estos procesos de sedición es que los protagonistas se atribuyen públicamente su autoría y nos anuncian que lo volverán a hacer. Según Mario Pazmiño: “El Foro de Sao Paulo… que aglutina a diferentes corrientes extremistas, grupos de crimen organizado y carteles de narcotráfico, viene ejecutando desde el 2019 diferentes operaciones de desestabilización en la región. El propósito es retomar los espacios de poder perdidos en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador, entre otros países”. La idea fue que luego de la reunión de Caracas del 25 al 28 de julio 2019, se comenzara a materializar la desestabilización regional, explotando las debilidades de las sociedades garantistas de derechos, como la ecuatoriana. Lo increíble es que organizaciones políticas que integran estos entes de sedición y desestabilización democrática en el continente, como UNES, sean parte de las democracias que descaradamente tratan de destruir, porque tontamente les permitimos participar en los procesos electorales. No se juega a la democracia con antidemócratas.

-¿Que te pasa? No puedes discriminarlos así. Es antidemocrático.

-Oye… Si alguien te asalta… ¿tú lo ayudas sacándole filo al cuchillo con el que te atraca? Porque eso es lo que hacemos al permitirles participar. ¿Hechos? Hoy el correísmo tienen la tercera parte de la Asamblea por nuestro coj… (autocensura).

Si Argentina le hubiera impedido al kirchnerismo intervenir en las elecciones, ahora no estuviera destruida. Como nos va a pasar a nosotros a partir del 2025. Porque una consulta para instaurar el sistema bicameral, impedir la minería a cielo abierto y suprimir al Cpccs, no impedirá que luego del desgaste propio de un gobierno de derecha, la tendencia opuesta gane las elecciones. Aún es posible hacer lo que hicieron Ucrania, Letonia y Lituania y prohibirles participar. Pero vamos a una consulta inocua. Igual que la de Lenín, no servirá para nada. Sin Cpccs y con sistema bicameral, caeremos en las garras de Correa. Caídos del petate es lo que somos.