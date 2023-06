El bloqueo

Transcribo las palabras del fugitivo: “tenemos que ir a una constituyente y nos vamos a jugar con eso”. Para eliminar las sentencias en su contra, permitir la reelección indefinida y poner nuevas autoridades, dice. O sea, Cuba. Su Cuba.

Mirar hacia otro lado no hace inexistente un problema. Solo logra que la bola de nieve ruede por la ladera aumentando de tamaño.

El prófugo destruyó el Ecuador con una constituyente. Es increíble que nos esté contando cómo nos va a volver a jo... otra vez y no hagamos nada. ¿Diría usted que tenemos un problema, amable lector? ¿Que podemos seguir enterrando la cabeza como el avestruz? ¿No será que en vez de “tomar un traguito” por la muerte cruzada, debemos hacer algo? El fugitivo ya anunció que a la Asamblea van los mismos que intentaron destituir al presidente. La Constitución dice que cuando la disuelve (art. 148) los “decretos-leyes de urgencia económica… podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”. O sea, la próxima Asamblea. ¡Dejemos de perder el tiempo con la Corte! Vale tres atados lo que hagan. ¡El problema no es la Corte de genios, sino el despelote que se va a armar cuando los borregos regresen y deroguen los decretos-ley! ¿Alguien sabe cómo impedirlo? ¿Cómo evadir el nuevo bloqueo legislativo a las leyes? ¿Cómo evitar que intenten destituir al nuevo presidente? ¿Acaso una asamblea elegida en primera vuelta disminuirá la proporción correísta del único candidato que tiene un sólido 30 %? Entonces -al margen de razonamientos legalistas- les digo lo único que estratégicamente se puede hacer: como el prófugo no tiene Asamblea para convocar una constituyente hoy, solo el presidente puede hacerlo. Y no para discutir pend… como el sistema bicameral, sino para bloquear la constituyente de Correa. Si el presidente le deja instalada una, con sus reglas -las de Lasso, no las de Correa- es él quien deja bloqueado al prófugo para que este no bloquee al nuevo presidente: si hay una constituyente, no se puede instalar la asamblea ordinaria.

No es jurídico. Es estratégico. El nuevo presidente y el país lo agradecerán eternamente.

De nada.