La alternativa

El fugitivo acaba de anunciar lo que nos volverá a hacer: convocará otra constituyente para anular su sentencia y adueñarse del país.

Como ya no tiene Asamblea, el único que puede bloquearlo -adelantándose y haciéndola además con sus propias reglas- es el presidente. Encima, en un escenario nefasto: no vamos a una elección, sino a una proclamación. La del candidato beneficiario del apagón luego de que el programa ‘Election 360’ invierta los resultados de la votación. Por cierto, no hay que inventar nada: es la misma táctica que le funcionó al prófugo para ganar el 2007, partiendo de un hecho similar: mandar los borregos a su casa. Pero falta la estrategia:

“¿Te han engañado tantas veces que ya no crees en nada? Pues no me creas a mí; cree en ti mismo siendo parte del cambio. Acércate a la Plaza Grande. Hay 10 carpas temáticas en las que expertos reducirán a escrito tu propuesta. ¿Tienes ideas para mejorar el nivel de la Asamblea? Ven y dímelas. ¿Crees que debe haber cadena perpetua para los violadores y sicarios? Ven y proponlo. ¿Quieres que los asesinos sigan en la cárcel sin poder salir a matarte, como era antes? Ven y lo hacemos. Y no te ofrezco ‘refundar’ el Estado, como tantas veces. Te propongo que hagamos funcionar este mismo país que tenemos”.

El éxito de las redes sociales se basa en un hecho indiscutible: todos quieren ser escuchados. Esto es lo mismo. Claro, el mensajero es vital. Se imaginan a Messi en la Plaza Grande diciendo: “Ven, aquí te espero. Te firmo la camiseta. Patea el balón conmigo y vamos juntos a la constituyente”. ¡La locura!

‘Of course’… hay que anunciar que será, luego de ganar las elecciones. Como ven, esta es una estrategia política que permite ganarlas, pues -bien manejada- nos involucra a todos. La población la asumiría como suya y esta vez no aceptaría el fraude. Más aún si es cierta la inaudita noticia difundida por el portal digital @LaDataEc en el sentido de que el fugitivo está buscando jueces que le anulen su sentencia para inscribirse como candidato.

La alternativa: esperar sentado a que Correa haga SU constituyente o logre inscribir su candidatura.