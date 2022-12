Lecciones del mundial

Por muy bueno que seas, jamás hables mal de la competencia, te pueden tapar la boca en algún momento. Kylian Mbappé.

Educa tu mente para que te proteja de los instintos, puedes en un segundo borrar ciento veinte minutos de heroísmo. Emiliano Martínez.

No importa cuán grande sea tu oponente, si crees en ti, la sudas y tienes determinación, puedes vencerlo. Arabia Saudita en su primer partido frente a Argentina.

Si crees que por haber obtenido un resultado de ensueño en el primer producto que lanzas, los competidores se van a quedar parados esperando a que te tomes el mercado, prepara tu vuelta a casa. España en su primer partido con Costa Rica.

Aunque no alcances tus objetivos, si has dejado todo en la cancha y tus clientes se dan cuenta de tu entrega, te lo reconocerán y seguirán creyendo en ti. Ecuador.

Puedes tener todos los recursos económicos del mundo, pero si la segunda generación no trabaja fuerte y se gana los laureles en la cancha, terminará aplastada por la competencia. Qatar. Las empresas que pasan a la posteridad tienen gerentes talentosos y un equipo integrado, pero si el equipo no les da bola a los gerentes, no llegan a la final. Ronaldo y Portugal.

De poco sirve la marca para vender, si los que la trabajan olvidan que cada día hay que sacarle brillo. Alemania.

Las reglas del mercado te pueden gustar o no, pero son las reglas, y antes de que las critiques, aprende bien cómo funcionan para que no se aproveche de ellas tu competencia. El VAR.

Entiende que no todo el éxito en los negocios es talento y racionalidad, siempre hay un toque de fortuna, agradécela cuando te llega y acéptala cuando te abandona. Kolo Muani.

Finalmente, casi todos los grandes empresarios y líderes en general, tuvieron adversidades al inicio de sus caminos, tuvieron reveses que parecían insalvables, perdieron la fe de sus clientes e inversionistas, sufrieron la burla de sus competidores, pero perseveraron creyendo en sí y recogiendo las piezas rotas para volverse a levantar.

Gran gerente Messi y gran equipo la albiceleste; ¡felicitaciones Argentina se merecen la copa!

¡Feliz año!