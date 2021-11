Coidearios o compinches

Coideario es quien comparte la ideología del sujeto miembro de una misma organización política o corriente ideológica. Compinche es el cómplice de otro en acciones delictivas o censurables.

El andamiaje de corrupción ensamblado por la revolución ciudadana /socialismo del siglo XXI tuvo por mentalizador a Dieterich, quien jamás definió, disfrazando de ideología política, a la hoja de ruta para instaurar al narcofascismo en el poder; organizando la mayor red de corrupción en la historia de América Latina. Ejemplo: la eliminación de la exigencia del pasado judicial, la apertura de fronteras, miembros y campamentos de las FARC en nuestro territorio, radares chinos inservibles, la salida del FOL de la Base de Manta; en resumen, el territorio entregado a los carteles internacionales de la droga y el Estado manejado por sus compinches, los de los Panama Papers de los 10 años de correísmo y los de los Ina Papers de los 4 años de morenismo.

La hoy oposición se concentra en los Pandora Papers, cuestionando si el presidente Lasso violó o no el código de ética, porque no existe corrupción ninguna. Argumentan conmoción social, apuntando soterradamente a la amnesia social sobre los Panama e Ina Papers, plagados de corrupción aún impune. ¡$ 70 mil millones sustraídos cuando la oposición fue gobierno directa o indirectamente, y de los cuales no se ha recuperado ni un centavo! Cabría preguntarse si los socialistas del siglo XXI, de la revolución ciudadana con el escándalo de los Pandora Papers estarán intentando echar tierra a los Panama e Ina Papers. De ser el caso, ¿son ideólogos de una teoría política imaginaria, o son compinches de movimientos políticos corruptos y que nada hacen por recuperar el dinero robado?

Si de ética se trata, descubran dónde está el dinero robado durante los 14 años de socialismo del siglo XXI, generen leyes para recuperarlo y castigar ejemplificadoramente a los pillos. Gánense el respeto popular como políticos, porque hasta ahora la imagen es de parte de la oposición compinche instigadora, tratando de proteger a sus amiguetes, ayer en el poder.