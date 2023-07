Todos creemos saber qué es el petróleo, pero poco se habla de ese oro negro y su importancia. El petróleo es una fuente de energía y materia prima en muchas actividades diarias del ser humano. Se lo utiliza como generador de energía, como combustible para medios de transporte, para calefacción y refrigeración, para fabricación de productos químicos plásticos y hasta farmacéuticos, entre otros. La importancia del petróleo, para el día a día de nuestra raza humana es innegable. Pero no todo es color de rosa: genera grandes desafíos ambientales y en eso se debate el mundo hoy. Es el tema de foros presidenciales, empresariales, regionales y académicos. Los ambientalistas y los que pregonan su explotación sin muchas medidas ambientales se gritan. Grandes dineros e intereses de un lado y otro. El pastel del negocio está así: los mayores productores en el mundo son Arabia Saudita, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Estados Unidos practica ‘fracking’, una técnica de extracción como la fracturación hidráulica. Rusia, tercer mayor productor a nivel mundial. Canadá se centra principalmente en la producción de petróleo de arenas bituminosas. Irak, no pierde terreno. Irán, a quien le levantaron las sanciones internacionales, no hace mucho entró en el juego. Otros de menor escala son Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Venezuela, etc.

No es un secreto que en Ecuador sus ingresos dependen en gran parte del petróleo. Los ingresos fiscales por exploración y producción representaron 24 % de los ingresos totales del Gobierno entre 2015 y 2019, según análisis de la Universidad de Boston, como afirma The Economist esta semana. Sin embargo, pese a los altos precios del petróleo, se espera que la producción caiga de 460.000 barriles por día hoy a 370.000 para 2028. El ministro Fernando Santos ha reconocido que varios ex altos funcionarios han estado cercanos a la corrupción en Petroecuador.

Lo que viene a futuro es que Petroecuador planea expandir su operación por la selva amazónica. Para el 20 de agosto de 2023 los ecuatorianos deberían saber el plan de gobierno de los candidatos y su agenda para Petroecuador, conociendo que, se insiste, los ingresos en Ecuador dependen en gran parte del petróleo. Además, votarán si es factible o improcedente la producción de petróleo en partes del parque nacional.

Una noticia, que ha pasado muy desapercibida en esta región es que nuestro vecino Guyana encontró reservas que lo pondrán pronto entre los 20 países del mundo productores de petróleo. Allí son 800 mil habitantes. Este mes altos funcionarios de EE. UU. fueron a visitar dicho país. Crecen las acciones por Guyana. Y sus habitantes estarán muy beneficiados. Pero el oro atrae la corrupción. Es histórico.

A nivel mundial, la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo en las próximas décadas, a medida que despeguen las alternativas de energía más limpia, y los que produzcan con bajas emisiones de carbono serán más competitivos. En el mundo muchas empresas petroleras estatales son ineficientes y producen barriles sucios. Ecuador lamentablemente no está preparado y no adaptarse podría ser un error. Este será un tema que deberá afrontar el nuevo gobierno e imperativamente debe estar en la agenda legislativa.

Dato final: Colombia, Ecuador y México generaron solo 3,8 % de la producción mundial en 2021.