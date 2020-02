El 26 de enero del 2020 nos enteramos de que el deportista, filántropo, activista y empresario Kobe Bryant había fallecido en un terrible accidente de helicóptero que cobró la vida de nueve personas, entre ellas, su hija Gianna.

Después de digerir una noticia como esta, no se a cuántos le paso pero, ¿cómo no pensar en nuestra propia mortalidad? A mí eso no se me salía de la cabeza.

Por otro lado, pensé en la importancia de celebrar la vida. Muchas veces nos preguntan ¿por qué festejan que el o la bebé cumpla 3 meses, o que su hijo se graduó del kinder? Y entonces me di cuenta de que la respuesta es que en el fondo muchos de nosotros sí entendemos la importancia del aquí y el ahora.

En algunas familias o amistades, distanciamientos evitables llegan para quedarse mucho tiempo y dolorosamente, a veces las relaciones nunca vuelven a ser las mismas. Soy joven, pero si algo he aprendido en mis 25 años es lo necesario que es hacerle saber a quienes nos rodean que los valoramos: cuánto me llena ir a ver un recital de piano de mi sobrina, o el anuncio que le hacen a un amigo de que va a ser padre, ¿cómo no festejar?

Si tienes personas que eran cercanas y por alguna razón se han alejado, sé el que da el primer paso hacia la reconciliación. Abraza a los tuyos, diles que los amas cada vez que puedas y sobre todo, hazles saber que cuentan contigo.

¿Por qué el título de mi columna? Primero quiero disculparme ya que hoy le di un toque muy personal a este escrito. El día de mañana, 13 de febrero, mi abuela Cecilia Santos de Ripalda cumple dos años de que nos dijimos hasta luego. Su nombre está en el título no solo por mi deseo de honrarla sino porque si alguien supo disfrutar la vida y festejar cada cosa buena fue ella.

Ella entendía que siempre hay razones para estar triste pero que precisamente por eso teníamos que aprovechar las que nos llenaban de felicidad.

Mi abuelo (su viudo), siempre menciona un poema que considero perfecto para acabar: “si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida hermano, en vida…”.