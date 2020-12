La iniciativa de negocios responsables

Empleados se reúnen por primera vez a hablar acerca del comportamiento de su empleador sobre el respeto hacia las normas de protección ambiental. Trabajan en la empresa multinacional suiza Glencore, empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo con 190.000 empleados. Controla 50 % del mercado mundial de cobre, 60 % de zinc, 38 % de alúmina, 28 % de carbón para centrales térmicas, 45 % de plomo. En alimentos básicos, controla 10 % de trigo del mundo, 25 % del mercado mundial de cebada, girasol y colza. Por otro lado, en el 2014, una empresa suiza fue demandada, entre otras, por comprar cacao en Costa de Marfil, cuyas cadenas de suministro estaban impregnadas de esclavitud infantil, con alrededor de 300.000 niños.

Suiza es un país donde se ejerce la democracia directa. A través de referéndums, desde 1848 los suizos salen a dar su opinión entre 3 a 4 veces al año sobre los temas que se les consulta. El último, de noviembre de este año, fue sobre la responsabilidad de las corporaciones suizas frente a los derechos humanos en sus operaciones en otros países. El temor de las empresas suizas fue que tendrían que rendir cuentas y demostrar su actuar frente a acusaciones maliciosas de oenegés, lo cual es probable después de escuchar a una ONG que promovió el referéndum: “vamos por ustedes, los haremos responsables”.

Por otro lado, la empresa suiza que maneja la mitad de la riqueza en portafolios de inversiones a nivel mundial, UBS, en el 2010 creó una fundación propia que ofrece a sus inversionistas enfocarse en ayudar en educación a los niños. A partir de 2020 ha incluido los temas ambientales como acceso al agua segura y cambio climático, manejando cerca de 120 millones de dólares para lograr un impacto positivo, medible y sostenido en nombre de sus inversionistas.

Lo que es real, y que está pasando es que los ‘key stakeholders’, como los conocimos: accionistas, inversionistas y empleados, son definidos de manera más amplia, incluyendo: comunidad, clientes, usuarios, oenegés, proveedores. Francia tiene desde el 2017 la Ley de Diligencia Debida, y para el 2021 la Unión Europea prevé tener una norma al respecto. EE. UU. aprobó una ley que transparente la cadena de suministro en la provincia de Xinjian, en China, a empresas que cotizan en bolsa. Y Biden ya anunció que lo hará respecto de riesgos de cambio climático.

En junio 7 de 1994 se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1.802, de las políticas básicas ambientales del Ecuador. En su política 14 reconocía que algunas compañías extranjeras, con subsidiarias tenían doble moral en sus actividades en el Ecuador, usando diferentes parámetros tecnológicos a los de su país de origen, que afectaban negativamente a la sociedad y al ambiente; por lo que exige que cumplan no solo con la norma ecuatoriana, sino la de su país de origen. Esta norma todavía vigente, advierte que las empresas requieren una postura ética ante los entornos en donde invierten y crean empleo, aun con controles deficientes como el nuestro… Así sea que el referéndum en Suiza no haya pasado o que la empresa tenga una matriz de nacionalidad diferente, las responsabilidades de externalidades llegaron para quedarse.