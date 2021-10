La dinámica económica

La economía es dinámica, no estática, razón por la cual hay ciclos económicos que se expanden y contraen. Tienen distinta duración: corto, mediano y largo plazo: Kitchin, Juglar, Kuznets y Kondratieff. Para el primero es 40 meses, el segundo de 7 a 10 años, el tercero de 15 a 25 años, el último de 40 a 60 años. No conozco ningún estudio de los ciclos en la economía ecuatoriana. Décadas atrás intenté identificarlos partiendo de 1830, pero hay poca data macroeconómica; existe desde 1948, cuando con la ayuda del FMI, el gobierno comenzó a publicar las cuentas nacionales. El desinterés por analizar la macroeconomía en el largo plazo se evidencia cuando hasta 1922 no había información sobre la balanza de pagos.

Víctor Emilio Estrada la determinó en Ensayo sobre la balanza económica de Ecuador: “… la balanza comercial está integrada por las importaciones y exportaciones de mercadería y NADA MÁS. No figuran en ella ninguno de los movimientos de capitales que se exportan o importan de todo país por medio de simples letras de cambio, valores fiduciarios y bancarios u operaciones de crédito…”. Estrada se propuso encontrar las causas de desequilibrio financiero por el que atravesaba Ecuador. Él estimó el valor neto de fletes marítimos, pago de seguros, deuda externa, comisiones, gastos y otros. Fue un cálculo, no una cifra oficial; la oficial se publicó desde 1948.

Los ciclos económicos deben estudiarse con rigurosidad, determinan el crecimiento económico a largo plazo. Para analizar los ciclos es necesario tener un grupo de indicadores.

En Estados Unidos la institución privada The National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/ se dedica a analizar los ciclos económicos de ese país y resto del mundo. Hay 17.178 estudios https://www.nber.org/search?page=1&perPage=50&q=cycles

En Mercados emergentes el ciclo es la tendencia; el autor afirma que se caracterizan por tener la cuenta corriente anticíclica, volatilidad en el consumo que excede la volatilidad del ingreso y paradas abruptas de ingresos de capital. Estas características contrastan con las de países prósperos.