Nuevamente el capitalismo está presente para encontrar solución a enfermedades infecciosas, caso del Covid-19. No es primera vez que el capitalismo protege la salud humana, evitando que mueran millones de seres. Antes de existir el antibiótico, personas con pequeñas heridas fallecían por infecciones; ni los ricos se salvaban. En las guerras, muchas en todos los continentes, la mayoría de los soldados con heridas graves morían. El británico Alexander Fleming descubrió la Penicilina, droga milagrosa, en 1929. Él nació donde surgió el sistema capitalista. La Misión Rockefeller terminó con la fiebre amarilla en Ecuador. En la segunda mitad del siglo XX, se inventaron los modernos equipos de diagnósticos: resonancia magnética, tomografía, PET scan, etc. También el estadounidense Forrest Morton Bird inventó los equipos que son usados en la devastadora pandemia: respiradores y ventiladores. Sin los descubrimientos capitalistas que frenaron epidemias, enfermedades crónicas y demás barreras clínicas, la tasa de mortalidad sería muy elevada. Ejemplo fue el estadounidense Jonas Salk, quien descubrió la vacuna contra la poliomielitis. La pandemia será derrotada por la inventiva de países capitalistas.

Ecuador vive una de sus peores crisis económicas y sociales.

Teléfonos celulares, ‘apps’, computadora, TV e internet, son inventos capitalistas, hoy indispensables para: estar informados de los sucesos, trabajar a distancia sin estar en la oficina, consultas médicas, etc. Los usos son múltiples y también ayudan a evitar el aumento del contagio. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho el gobierno de Ecuador y resto del mundo, sin tan maravillosos inventos? Pero allí no termina. Las grandes, medianas y pequeñas empresas estadounidenses descubrirán la vacuna. Han comenzado a producir el ‘kit’ para hacerse uno mismo la prueba, evitar contagios y los resultados estarán en menos de una hora. También la vacuna. Se requiere hacer pruebas masivas para determinar el universo de infectados.

Conociendo Ecuador, continuará el ataque al capitalismo y seguirá el estribillo de que es responsable de la pobreza.