Incertidumbre, acusaciones y negociación

Una vez suscritos los Acuerdos de Paz, el banquero presidente, en estilo trumpiano por Twitter señaló: “Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso”. Este logro político es aplaudido por los voceros de las cinco bancadas de la Asamblea, y solicitan, después, participar en las mesas de negociación acordadas. 18 días de paralización e incertidumbre nacional, con episodios de violencia y destrucción de bienes, pero también con una represión, ha causado muertos, heridos y lisiados, a lo que se agrega una gran pérdida económica irrecuperable. Dos hechos merecen comentarse por la polarización y exclusión social que conllevan: 1) El racismo, desprecio social a campesinos y pobres, que ha proliferado a nivel de la sociedad, como las marchas por la paz de blancos y mestizos urbanos, que no fueron de apoyo al Gobierno; y las opiniones de algunos comunicadores y analistas, que no es el pensamiento de los medios, como este patético caso: “Los ecuatorianos estamos hartos de ver esas muchedumbres de indígenas que corren por las calles de Quito arrasando lo que encuentran a su paso…”; y 2) Las acusaciones, sin pruebas legales, de los ministros Carrillo y Lara de actividades terroristas y guerrilleras asociadas al narcotráfico y crimen organizado; luego el banquero presidente habló del financiamiento por el narcotráfico de $ 15 millones para solventar el paro. El policía Carrillo adeuda aún la investigación institucional sobre octubre 2019, pero ya especula con la guardia indígena (¿¡). En democracia, las sanciones las da la Justicia no el Ejecutivo, ni los platós de TV o las redacciones periodísticas, ni las redes. Cuando hay voluntad política y objetivos sociales gubernamentales y una decisión de negociar sin posturas maximalistas por los movimientos sociales se pueden viabilizar acuerdos en una sociedad democrática. Los 10 puntos no conllevan un desmedido gasto fiscal, pero el nuevo ministro de economía debe transparentar todas las cifras.

Resaltamos de la CEE la metodología definida, las mesas de trabajo identificadas y el apoyo solicitado a la academia para facilitar los debates para el diálogo. (3/4)