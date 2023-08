Pistas para el Isspol

Hay un caso, que actualmente está abierto en el tribunal distrital del sur de la Florida (1:22-cv-21933), que puede dar luces, muchas luces, al paradero de millonarios fondos del Isspol atracados por el llamado ‘mago’ Chérrez y sus empresas. La información aparece, digamos que de carambola. Pero hay muchos indicios para la investigación. Y recuperación.

El tema es que una aseguradora ecuatoriana demandó, en aquel tribunal de la Florida, tanto a una de las empresas de Chérrez (Ibcorp Investments and Business Group, LLC) como al banco norteamericano Safra National Bank of New York, reclamando -en definitiva, por ponerlo en simple- daños por la pérdida de unos bonos emitidos por el Estado ecuatoriano por USD 9 millones, que la aseguradora alega que son de su propiedad y que la empresa de Chérrez los había “desaparecido”, trasladando su custodia desde una entidad en la Florida, denominada Lafise Securities, hasta una cuenta en banco Safra, en donde permanecen. Ese traslado fue hecho en enero de 2021, cuando el escándalo en Ecuador alrededor de Chérrez ya había estallado.

Safra no niega tener la custodia de esos bonos. Y confirma que los tiene desde enero de 2021. Tampoco niega que le llegaron desde Lafise para ser incluidos en una cuenta de Ibcorp, numerada 0325. Pero agrega que aunque fuesen de propiedad de la aseguradora -lo que dice no constarle- no los puede entregar por estar congelada aquella cuenta 0325 por orden emitida por la jueza Kathleen M. Williams el 22 de diciembre de 2021, en el caso penal identificado como United States v. Cherrez Miño (número 1:21-cr-20528-KMW, en el tribunal distrital del sur de la Florida), que es el mismo caso en que Chérrez ha sido declarado fugitivo y en el que además fue condenado a 58 meses de prisión el exfuncionario del Isspol, John Luzuriaga, quien confesó haber recibido sobornos para direccionar las inversiones hacia Chérrez.

Lo interesante del caso para el Isspol es que una de las revelaciones que ha hecho Safra es que la orden de congelamiento no solo incluye a los bonos que reclama la aseguradora (identificados como Bono 2030: ISIN XS2214237807; Bono 2035: ISIN XS2214238441; Bono 2040: ISIN XS2214239175; y Bono 2030 (sin cupón): ISIN XS2214239506). Según Safra el congelamiento incluye también otros activos que estaban en la cuenta 0325 de Ibcorp. Y todo apunta a que ahí hay, entonces, bonos del Isspol que estaban previamente en Lafise, de aquellos que corruptamente Chérrez le había “vendido”.