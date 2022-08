¿Hiper-reglamentar el arbitraje?

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tramita reformas a la Ley de Compañías con un texto de larguísimo nombre: proyecto “para la optimización, impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo”. Ahí se ha añadido otro, de la asambleísta Wilma Andrade, que planteaba autorizar a la Superintendencia de Compañías a que organice un centro de arbitraje para que “delegados” nombrados por dicha entidad puedan dirimir los llamados conflictos intrasocietarios, esto es aquellos “entre los socios o accionistas; entre estos y la compañía, sus administradores, auditores o terceros; o entre la compañía con las personas que la administraren”.

El proyecto unificado -que según la versión del correo de brujas estaría por ser presentado para segundo debate- mantendría de la propuesta original de la asambleísta Andrade su naturaleza híper-reglamentaria, con farragoso procedimiento que regiría en paralelo al de la vigente Ley de Arbitraje, en contravía de la tendencia mundial que deja a la libertad de las partes -y en subsidio al tribunal- la capacidad de organizar “su” procedimiento, según las particularidades de la disputa.

Pero el proyecto unificado también plantearía al menos dos modificaciones sustanciales al original.

Primero, la Superintendencia ya no tendría su centro de arbitraje: solo calificaría a los centros privados existentes para que estos administren los arbitrajes (lo que confirma el contrasentido de regular en detalle un procedimiento distinto, pues basta aplicar el reglamento de cada centro). Segundo, permitiría apelar los laudos ante “...tribunales conformados por profesores de las facultades de Derecho o Jurisprudencia de las Universidades nacionales o extranjeras... ...debidamente calificadas por el centro de arbitraje...”. La apelación, en general, no ha calado en el mundo del arbitraje (se asume que los árbitros tienen suficiente experiencia), y es posible que los centros arbitrales no estén dispuestos a incorporarla en sus procedimientos. No huelga agregar que hay profesores y profesores... Debiera ser eliminada.