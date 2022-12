Testamento 2022

Queridos hijitos, se agotan mis días, me voy empobrecido y con mi último aliento retenido por temor a que me lo roben o lo tenga que tributar. No quiero que esta angustia prive a mi corazón de dejar un testamento a quienes me han causado tal desazón.

Al presidente le dejo un cuaderno de planas para que escriba mil veces que no debe incumplir promesas a la gente que, confiando en su palabra, votó buscando un cambio contundente. También toneladas de cordura, para que no siga con esa locura de correr otra vez por la jefatura y que abandone semejante chifladura.

A la mudita, la Tremenda Cortecita, le dejo varias cajas de ‘memoriol forte’, para que luego de mi partida recuerde poner un freno al festival de garantías, esas que me retuercen de tanta melancolía; no para políticos, no para sabidos, sí al juez donde se origina el acto y no dónde el bribón que quiere jugar al gato ladrón.

A la más feíta, la Asambleíta, le dejo regaladita la Constitución completita, para que relea sus facultades y no siga cometiendo más atropellos e irregularidades. Espero con ansias que dejen sus mamarrachadas, que solo provocan sonoras carcajadas, porque de legislar y fiscalizar, nada de nada.

Al eterno confundido CNE, le dejo un saco de conciencia, para que dejen a los ecuatorianos elegir a los de su preferencia.

A los despistados retoños del SRI, que no encuentran el ovillo de la evasión, les dejo una edición de ‘Follow de Money’, junto a una extensa lista de testaferros y mansiones, quienes, sin ingresos, ni declaraciones, tienen grandes posesiones.

A mis queridos ecuatorianos, que en estas elecciones estemos avivados, para no seguir votando por oportunistas, inexpertos y sentenciados.

A mis queridísimos policías nacionales, que nos salvan de ser parte de las estadísticas de muertes semanales, les dejo la fortaleza para exigir las herramientas que permitan cumplir sus responsabilidades; y a mi vicepresidente le dijo un GPS, para que busque despacio su oficina en el palacio.

Sin más que legar, me despido, deseándoles que en este año que está por llegar, no dejemos de luchar. ¡Feliz año!