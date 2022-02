Avasalla y ofende, al puro estilo de la década pasada, al que puede y se lo permite. Esto no nos va a llevar a ningún lado como sociedad, pues se predica con el ejemplo; sin embargo, muchos coincidimos con el presidente cuando afirma que necesitamos acción, pues vivimos en un estado de inercia y esa es la percepción general. Todos estamos hastiados de ver que se hable y explique todo lo que se debe hacer, pero al final nada. Las palabras para embestir y sacudir deben ser contra quienes representan las diferentes instancias del Estado, que hablan bonito, se adornan con ejemplos zonzos y al final, ningún resultado efectivo. Van de tumbo en tumbo, apagando incendios en actos públicos, para demostrar que están presentes. Falta una visión nacional para atender todos los problemas con urgencia y recurrencia. No pueden seguir solo poniendo parches sobre cada situación que ocurre en el país. Los sectores que arden son el agrícola, ganadero, sanitario, educación, producción, comercio, empleo, delincuencia, narcotráfico y manejo político. Esta falta de acción es la que tiene al país en pugna constante, con mayorías móviles y maleables en la Asamblea y otros órganos del Estado, donde van acomodándose según los intereses coyunturales de los movimientos y partido políticos. Esto representa un mensaje contundente de debilidad política del gobierno de turno, que no logra aglutinar ni liderar una mayoría que lo acompañe para alcanzar los objetivos que se propone. No hablamos de meter la mano para con zarpazos lograr control político, me refiero a sumar voluntades que persigan el mismo fin común para bienestar del Ecuador. El Gobierno, de la mano de la democracia popular, donde buena parte de sus cuadros ocupan posiciones importantes, no logran sacarle el agua al coco. Si repasamos la historia, veremos que los gobiernos de esa tendencia no han sido exitosos. En este año preelectoral hay nubarrones en el horizonte del Gobierno. Esperamos que tomen los correctivos necesarios para revertir la inacción rampante, porque si no, como dice el mismo jefe: Nos fregamos.