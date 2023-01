Candidatos paupérrimos

La mayoría de los candidatos a las elecciones seccionales da vergüenza ajena, por todas las ridiculeces que hacen a discreción. Tiktokeros con videos, supuestamente chistosos, que asumo los hacen para captar la atención de los votantes, para que, con sus payasadas, burlas y demagogia, caigan convencidos de que ellos son la mejor opción para las próximas elecciones. Pareciera que nadie les ha dicho a estos candidatos que no estamos buscando artistas de circo sino personas capaces para dirigir los destinos de las provincias, ciudades e importantes sectores de nuestro país.

Fuimos testigos de los paupérrimos debates dispuestos por el CNE para los candidatos, que de debate no tuvieron nada, solo un mediocre nivel de respuestas y preguntas no respondidas con solvencia. Buscaban salir del paso con lo poco que conocían sobre los temas cuestionados y otros incluso contestaban siguiendo su propia agenda, independientemente de lo que le consultaban. No veo cómo alguien, después de estos debates, pudo convencerse de votar por uno u otro candidato. Todos estuvieron intrascendentes, flojos, sin fundamento. El nivel intelectual de varios de los candidatos es cada vez más bajo y sus demagógicas propuestas, inversamente proporcionales a su inteligencia.

Otro tema que llama profundamente la atención es la paupérrima situación económica de los candidatos, casi todos han declarado cero Impuesto a la Renta. Tengamos cuidado a quién le damos el voto, no vaya a ser que lo que están buscando es una pega donde la peguen. Debería exigirse una suerte de certificación tributaria a quienes aspiren a cargos de elección popular, donde previo a inscribirse deban justificar ante el SRI y la UAFE, su situación financiera y patrimonial, para que cuando veamos que no pagan impuesto a la renta, al menos sepamos que han sido debidamente revisados por las entidades de control.

Lamentablemente, va a estar muy complicado escoger entre estos candidatos, no veo alguno que sobresalga con planes claros y serios, ni que tengan las capacidades necesarias para implementarlos. Difícil elección.