Hasta este momento no hay partido o movimiento político de los que han presentado candidaturas para las elecciones próximas que haya sometido a consideración de la ciudadanía sus programas o sus planes de acción concretos, coherentes y viables para ser aplicados en caso de salir favorecido con el voto popular. Esta es una grave deficiencia de nuestra incipiente democracia: no es la primera vez que sucede. Y ese es el problema: no hay organismos de control que sirvan para que esta obligación se cumpla a rajatabla. El pueblo necesita saber qué van a hacer los hoy candidatos mañana, cuando ya sean presidente y vicepresidente de la República o legisladores. Es clamoroso ver cómo se imponen las ofertas baratas, promesas que no se pueden cumplir. De allí surgen los fracasos. Al asumir funciones ven que una cosa es con guitarra y otra con violín. Y en ese momento ya es tarde para rectificar pues ya se encuentran sobre el potro. En los momentos actuales se hace necesario que quienes aspiran a las dignidades con el afán de servicio a la sociedad recorran la patria para explicar qué y cómo es que gobernarán. No deben dedicarse solo a hacer propaganda por redes sociales, que aguantan todo y sirven para la posverdad, la mentira y el engaño a la gente. Estos medios tecnológicos actuales no son aplicables para el caso. La gente que sigue las redes, los tiktoks, cree las mentiras que allí se lanzan, elaboradas por los ‘trolls’, que pagados dicen lo que les mandan a decir quienes los sustentan económicamente, sin importarles estos sistemas de información. A la juventud hay que educarla, orientarla y hacerle entender que solo con la difusión de comentarios basados en la verdad es como debe actuar para que no caiga en lo que Einstein dijera en una oportunidad: que al paso que va la humanidad manejada por esta clase de medios de comunicación pasaría a ser una sociedad de idiotas. Palabras, proféticas o no, pero llevan a una reflexión profunda. Estamos aún a tiempo. Los candidatos deben hacer esfuerzos sobrehumanos para hacerle conocer al país -personalmente- por medio de asambleas , mesas redondas , conferencias con gremios, diálogos con dirigentes barriales, etc., sus programas de gobierno. Deben comprender que para su campaña reciben fondos económicos que son del pueblo y que no deben desperdiciarse miserablemente.