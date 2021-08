Fueron por lana...

... Y salieron trasquilados. Los asambleístas de UNES (del correísmo) plantearon en la Asamblea Nacional el juicio político contra el excontralor Celi con el argumento de que no fue legalmente designado para esas funciones y que él se había autoproclamado contralor ilegalmente. Este absurdo argumento de UNES, y especialmente de sus dos malos interpelantes, pretendía quitarle toda legitimidad a lo actuado por Celi al haber emitido informes y dictámenes en los que estableció responsabilidad penal en contra de Correa y varios de sus colaboradores.

¿Cómo se explica que se lleve a juicio político a Celi cuando los interpelantes afirman que él se autoproclamó contralor y que para ellos nunca fue contralor? Si esta es la posición de UNES, ¿con qué base legal llamaban a juicio político a quien nunca fue contralor?

¿Pero qué había detrás de esta ‘movida’? Un propósito maquiavélico: respaldarse en esta resolución para a futuro sostener que si no fue legalmente designado, no tienen valor alguno los informes emitidos por él contra Correa y sus colaboradores, que fueron los que sirvieron de base para que la justicia los enjuicie y los condene con sentencias imprescriptibles, tanto para la acción penal como para la pena. Esto está claro y no admite discusión.

La Asamblea resolvió destituir a Celi de la Contraloría con el voto de 136 legisladores porque en el ejercicio de sus funciones como contralor no actuó debidamente en algunos casos que estuvieron bajo su administración. Es decir, que reconoció que fue contralor legalmente designado.

Se cayeron al piso las intenciones de los de UNES para esgrimir como argumento, posiblemente en un recurso de revisión de las sentencias, que los informes de Contraloría no tienen valor jurídico por haber sido suscritos por quien no era contralor.

La votación fue contundente: 136. No fueron 137 por ausencia de la presidenta de la Asamblea. ¿Ahora qué argumentos van a rebuscar los de UNES para tratar de lograr su objetivo?