Inconsistencia es falta de consistencia de la materia. Falta de coherencia en una cosa. Inconsistencia de documentos es la diferencia entre cierta información que interesa a una entidad y la información que se tiene de otra fuente de datos confiable.

En las últimas elecciones del 5 de febrero el CNE dijo en todo momento que había sido un proceso transparente, sin mayores novedades. Mas pocos minutos después de la terminación de la lid electoral, primero el vicepresidente del CNE y luego la presidente del mismo organismo declararon que se habían detectado ciertas inconsistencias provenientes de un sistema paralelo de contaje de votos que se había instalado en la parte alta del edificio en donde funciona el CNE, sin que se hayan dado cuenta del mismo. Por otra parte, se había establecido que Microsoft, la empresa contratada para controlar técnicamente el proceso, también había expresado que habían irregularidades en el proceso, sin que el CNE haya prestado atención a esta denuncia.

Posteriormente se manifestó que en Guayas se habían encontrado inconsistencias en el contaje de papeletas, de manera especial en las relacionadas con el referéndum.

Todo esto lo que hace es evidenciar que las tales “inconsistencias” no son otra cosa que parte de un proceso fraudulento que avergüenza y que hace que la ciudadanía lo rechace con altivez. Como ‘solución’ el CNE dispuso el recuento de votos. Pero esa no es la única solución. El problema está en manos de la Fiscalía, para que inicie las investigaciones pertinentes que determine a los autores y cómplices de este delito.

El CNE debe actuar con sujeción a las leyes pertinentes y resolver que haya nuevas elecciones en los lugares en donde se encontraron las inconsistencias. El pueblo no puede ser burlado una vez más. Su voluntad no puede estar a merced de la audacia de unos cuantos que no reparan en el mal que hacen a la democracia y a la libertad de sufragio. Como coincide que mientras llevan a cabo el reconteo está de por medio el carnaval, cuidado se aprovechan de esta festividad para que el fraude sea olvidado. Esto no debemos dejar que suceda, por dignidad.