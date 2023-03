Eso es lo que son los asambleístas y los de la Conaie: antropófagos. Su único propósito es ‘comerse’ a Lasso. Una obsesión que raya en la esquizofrenia, porque demuestran que han perdido el contacto con la realidad. Han planteado varias posibilidades de ‘comérselo’, sin que lo hayan logrado todavía.

Es inconcebible que pierdan su tiempo en tratar de desestabilizar al país. Es inconcebible porque los de la Asamblea cuentan apenas con un seis por ciento de aprobación de la ciudadanía y porque los de la Conaie son un grupo respetable, pero minoritario. En la Asamblea muchos de sus miembros no saben lo que dicen ni dicen lo que saben. Con todo este ‘background’ tan misérrimo no cabe que tengan la audacia para comerse al presidente. Los problemas graves que confronta el país, como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad no han merecido la debida atención del poder Legislativo... Pero la antropofagia puede más que la razón… ¿Qué sacan ‘comiéndose’ al presidente?, es la gran interrogante que se formula la ciudadanía consciente. No hay una respuesta categórica y coherente. Esto hace que se tejan hipótesis, tales como que no quieren que se descubra algo más de actos delictivos por parte de la función Judicial. O que se fragua alguna leguleyada para que impere la impunidad y de esta manera puedan volver a usar “las manos limpias y los corazones ardientes” que durante más de una década arrasaron con la economía, la seguridad y la ética en el Ecuador. La Conaie, por su parte, tiene como único propósito actuar con violencia, porque cree perversamente que con la destrucción de la propiedad pública y privada, con incendiar instituciones públicas, con la muerte y la zozobra se construye un país. Para ello hablan de “estallidos”, respaldándose en guiones superados por la historia. Como todo les ha fallado hasta ahora, ya amenazan con prender la chispa para que se produzca el “estallido”. Tienen la audacia de exigir la renuncia al presidente. ¿Por qué no se la pidieron a Correa cuando persiguió a los dirigentes indígenas, o cuando le quitó la sede social a la Conaie? En nuestro país jamás triunfaron ni la antropofagia ni la violencia.