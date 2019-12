“Los chicos vs. grandes”

El cetáceo Delfín se impuso a los grandes monstruos marinos del fútbol, contrariando el refrán de que los peces grandes se comen a los chicos.

Los grandes de la política deben poner las barbas en remojo ya que los chicos (indígenas) pueden ganar en el 2021. Y sería bueno ver nuevas caras en el poder, de otros grupos sociales, económicos y étnicos; no los mismos de siempre. “Que se enriquezcan pero que hagan obras”, como ya se ha dicho; pero que no se vayan a volver racistas contra otros ni como otros; que apoyen a los empresarios blancos, chinos, etc., para que haya trabajo para los jóvenes. Dejemos de ser deudores (esclavos) de los acreedores internacionales.

Miguel Ulloa