Últimos gobiernos

No tenemos culpa de que quienes fueron parte de los gobiernos corruptos de Correa y Moreno estén presos por delitos de corrupción y que por la crisis carcelaria se pretenda dejarlos en libertad, so pretexto de que les pueda pasar algo o por haber cumplido 60 % de la pena; o que cumplan arresto domiciliario el resto de la condena. Ahora estos personajes son víctimas de un sistema judicial corrupto del cual ellos mismos participaron cuando fueron gobierno, con jueces y fiscales corruptos hechos a su medida. Hoy todo para ellos está mal, cuando es fruto de las leyes que hicieron supuestamente para cambiar las cosas en su beneficio. Ellos cambiaron el Código Penal por el COIP, crearon y permitieron la tabla de consumo de drogas, metieron presos y ordenaron perseguir a gente que no era adepta a ellos, incluso algunos fallecieron en circunstancias no esclarecidas. Ya se ordenó la puesta en libertad del tío del exvicepresidente; ya mismo le toca también el turno a él. Preguntamos aquellos que no somos políticos ni participamos en elecciones: ¿devolverán los millones recibidos por coimas de Odebrecht? Ya ordenaron cambiar por arresto domiciliario la situación jurídica de los dos hermanos implicados en corrupción por compra de insumos médicos con coimas y sobreprecios en pandemia. La exvicepresidenta Vicuña, implicada en diezmos, en libertad. Ella y Glas con pensión vitalicia, como si hubieran servido con honor y dignidad al país. ¿Hasta cuándo tanta miseria humana?

Roberto Flores