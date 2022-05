Trasnochados quieren que Chile llegue a Qatar

Me declaro incrédulo pensando que las mafias hayan regresado al fútbol ecuatoriano. No niego que hace varios años traficantes con partidas de nacimiento falsas hicieron mucho daño a varios clubes del país; por eso me enerva que Chile ahora quiera llegar a Qatar poniendo en la FIFA una denuncia sucia contra el jugador de Barcelona Byron David Castillo. Leguleyos chilenos parece que olvidaron que esta parte legal ya fue dilucidada hace mucho tiempo por la justicia ecuatoriana. El alegato araucano dice: “Enviamos a la Comisión de Disciplina de la FIFA, una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de un certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”. Desafortunadamente, esta denuncia manoseada en varios países, entre ellos el nuestro, ha desatado una retahíla de comentarios sin pie ni cabeza, y peor peso legal. Al periodismo hay que llevarlo en nuestras cualidades de hombres, adoptando una regla de oro y solo escribir lo que podemos sostener; estar comprometidos con la verdad, con la que debemos respaldarnos siempre. Aprendamos a ser verídicos, no manchemos la honra de nadie, más si es un hijo del ídolo del pueblo. ¡Hacer válido este reclamo en FIFA, sería un sacrilegio contra el fútbol ecuatoriano!

José Emilio Ruiz Ortiz