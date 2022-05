El transporte público y la ATM

Lamentablemente, el cambio de competencias de tránsito a los municipios del país parece que no ha mejorado el transporte publico, que sigue siendo caótico y arbitrario, en manos de personal incapacitado para servir al usuario y cumplir las normas de tránsito y transporte.

Tan así, que no se sabe como la ATM controla horarios, frecuencias, etc. de las líneas, pues unas sí tienen cierta regularidad, mientras en otras campea el desorden, para pasar cuando les da su regalada gana. Como la línea 82, que coge o no coge pasajeros, rodando a exceso de velocidad, generalmente sin que nadie los controle, pues en el norte de la ciudad, ciudadelas Alborada, Garzota, Brisas, Acuarela del Río, Sauces, Guayacanes, Samanes, etc., los agentes de tránsito brillan por su ausencia; por lo que parecería que los transportistas se “comunican” muy bien con los responsables de la Agencia de Tránsito Municipal.

Igualmente, los señores concejales del cantón parecen estar de adorno en el Municipio, sin cumplir su papel de proteger los intereses de la ciudadanía, ya que la titular parecería que se dedica a cualquier menester, menos a controlar los servicios ciudadanos.

María Anunzziata Llerena Naranjo