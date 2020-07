Tiempos duros para el adulto mayor

Soy hipertensa grave cuando tengo situaciones de tensión como la que estoy viviendo en estos momentos. He tenido que recurrir a mi cardiólogo, a un sicólogo-siquiatra, tengo que tomar ansiolíticos por las injusticias que se dan en nuestra querida Guayaquil, donde he aportado como voluntaria por mi ciudad, dando soluciones y resolviendo problemas, pagando tasas municipales para que se hagan obras por Urdesa y por los alrededores del Centro de Adultos Mayores Municipal, del que fui usuaria 12 años, en estos momentos cerrado, esperanzados en que el lugar no sea descuidado. Este confinamiento, la falta de ingresos están afectando nuestra salud.

Laura Gómez