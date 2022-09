¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros políticos?

¿Qué sucede con nuestros políticos? ¿Perdieron la dignidad, el civismo? Se pasan haciendo obras inútiles, malgastando el dinero de todos los ecuatorianos. No piensan en sus descendientes, en la deshonra. No les importa el destino del Ecuador.

El mensaje televisado de la alcaldesa de Guayaquil el 25 de julio fue de lo más desatinado, Decirle al presidente Lasso cómo debía gobernar. Ella es la primera autoridad de la ciudad y representa a los guayaquileños. No puede hablar por todos nosotros, que no pensamos igual que ella. Eso además de ir a Quito con un despliegue de guardaespaldas; ¿de quién se tenía que cuidar? Gastando el dinero de los guayaquileños. La ciudad está en espera de que realice obras por todos los sectores, pues son muchos los que están en abandono total. ¿Qué mensaje recibieron los indígenas? ¿Que Guayaquil no está conforme con el gobierno del presidente Lasso? Ese es su parecer, no el de todos los ecuatorianos. Debemos unirnos como país, defendiendo la democracia. Ya supimos lo que es una dictadura, la vemos en otros países: Cuba, Venezuela. Leí en Vistazo las palabras del exvicepresidente Alberto Dahik. Él cree que el daño causado por la revolución ciudadana no se podrá resolver ni en 10 años más, que no tenemos objetivos nacionales y que lo gastado en subsidios es más que toda la deuda pública.

Laura Gómez Serrano