Se sigue perjudicando a nuestra niñez y juventud

Pensaba que en este gobierno se iba a mejorar la preparación de nuestra niñez y juventud, pero es peor debido a la ministra de Educación. Ella está consiguiendo que su formación fracase. Expongo lo que he consultado con 25 profesores a nivel secundario; todos coinciden en que la preparación de los estudiantes es pésima, pues saben que no perderán el año lectivo. Es disposición de las autoridades y por ello los alumnos no cumplen las tareas escolares. Se les ha tomado los exámenes del primer semestre. A pesar de que estudian un cuestionario que se aplica en los exámenes, ni con ello pasan de cuatro puntos sobre 10 y los maestros tienen que ponerles siete de calificación para que no pierdan el año lectivo. Así, cuando van a la universidad no saben nada. En un reportaje de EXPRESO del 26 de septiembre, un alumno consultado expone: “Las matemáticas jamás las vi en el colegio”. No las entiende y no sabe cómo resolverlas. Lo único que hace es acusar al colegio, que no le enseñó, y no expone por qué no aprendió en su estudio. Es que el maestro ya no lidera a los estudiantes, son ellos los que imponen su capricho de no estudiar. Una madre de familia llevaba un cartel de la tabla de multiplicar del 2 al 12; antiguamente esa tabla se usaba en la escuela, en tercer grado. Con ello se demuestra que la preparación en esa materia está en los colegios. Por lo tanto es urgente que el presidente pida la renuncia a la ministra y ponga en ese cargo a un maestro con experiencia, que organice al ministerio, sacando a los directores de distritos cantonales y provinciales que son correístas.

Gualberto Arias Bonilla