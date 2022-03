Señor presidente, la Educación no está bien

En la entrevista que le hizo Carlos Vera, señor presidente, en lo referente a educación usted expresó que está bien. Eso será lo que la ministra de Educación le informa, pero en la práctica es lo contrario; la ministra es correísta. Para mejorar la educación tiene que sacarla. La preparación de niños y jóvenes está peor que en el correato. Usted ofreció dialogar con los maestros; hasta hoy no lo ha hecho. Hay que abrir los normales (en Guayaquil el edificio del normal Rita Lecumberri se está destruyendo). Eliminar el decreto por el que todo profesional puede ser maestro (en tiempo de Correa entraron violadores). La ministra conoce este grave problema pues fue subsecretaria. Para ser maestro se debe tener título profesional, para primaria de normalista y para secundaria de licenciado. Ninguna escuela ha sido reparada por el Gobierno, en algunos establecimientos los padres de familia lo han hecho con su dinero. La plata que ingrese por el bar, que quede en cada colegio para invertir en útiles de aseo y oficina. Designar conserjes. Sacar a los directores zonales; son correísta (en Milagro sigue el mismo y tiene denuncias por falta de ética). Que las mejoras de edificios escolares las realice el Ministerio de Obras Públicas con las Fuerzas Armadas. Eliminar de la Ley de Defensa de los Niños que el maestro no puede alzar la voz. Los maestros no pueden dar declaración a la prensa, sigue el tiempo del correísmo: maestro que hable, inmediatamente es cancelado.

Gualberto Arias Bonilla