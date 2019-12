“¿Seguirá la impunidad en el próximo gobierno?”

Violadores como maestros, tabla de multiplicar droga, narcovalija y libre narcotráfico. En la “Frontera Caliente” murieron infame y descoordinadamente, tres hermanos de El Comercio, una pareja y cinco militares. Les premian con puestos aquí o afuera, a Navas que resguardó al jefe por el “No”, dijo: “el M. de Defensa es el responsable”, ¿él calentaba el puesto? ¿Zambrano pasaba viajando a la ALBA, tomándose fotos con Maduro? Y Espinosa que nacionalizó a Assange, ¿dedicada al cargo en la ONU, pactado con Putin, el FSP y venia de Moreno? Pagamos para que apoye al totalitarismo mundial y ¿de modo peligroso va por la OEA con países castro-maduristas? Solo el Mashi reclama, ¿nadie puede superarlo? Él se tomó la Justicia para sanearla y el “pueblo tonto le creyó”. La putrefacción del CNE, la Justicia y la Asamblea sin enjuiciar a Espinosa y el esposo Mangas que reconoció el fraude 2017; a Correa, Glas, Moreno (INA-papers), Patiño, Espín, Espinosa (IESS), Cruz, de la Torre, Zambrano, Navas, Jalk, Rivadeneira, Aguiñaga, Pozo, Atamaint, Pabón, etc. Las cajeras del B. Pichincha con 9 años de prisión, y ¿los que hurtaron más de 10 F. Bancarios y Golpe de Estado terrorista de indígenas, correístas y FSP, visto por el Ecuador en TV, de millonarias pérdidas y vidas, bien gracias? Todos a pagar impuestos, combustibles, feria de empresas públicas, etc. Pueblo que no se sacudió como Bolivia. ¿Se oyen “dianas” o el “vicepresidente-presidente” vendrá a inaugurar puente al paraíso caliente? ¿No hay nada que festejar, mucho que lamentar y más por hacer, para parar el fin del Ecuador?

Carlos Cobo Rueda